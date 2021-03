Biden: Alle Amerikanen uiterlijk 1 mei toegang tot coronavaccin

Alle volwassen inwoners van de Verenigde Staten moeten uiterlijk 1 mei in aanmerking komen voor een vaccinatie tegen het coronavirus. De Amerikaanse president Joe Biden heeft in de nacht van donderdag op vrijdag alle staten daartoe opgedragen. Op dit moment wordt nog voorrang gegeven aan bepaalde risicogroepen, maar het kabinet van Biden heeft er vertrouwen in dat er in mei genoeg vaccins zijn voor alle Amerikanen.