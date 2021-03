God is recht(vaardig) en doet recht

In de dogmatische discussie tussen de collega’s Van den Brink en De Heer en de reactie van dr. Rouwendal, over rechtvaardiging, miste ik de oriëntatie op de Bijbelse theologie. Wat betekenen rechtvaardig(heid) en recht doen in de Bijbel? Ik doe een poging om dichter bij de Bijbelse inhoud van deze grondwoorden te komen.