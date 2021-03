Nederlanders bestelden flink meer bij webshops in crisisjaar 2020

Nederlanders hebben in crisisjaar 2020 flink meer besteld bij webshops, vooral als gevolg van de coronapandemie en de overheidsmaatregelen die zijn genomen om verspreiding van het virus in te dammen. Volgens onderzoek in opdracht van Thuiswinkel.org en Retail Insiders blijkt dat er 26,6 miljard euro werd uitgegeven, wat 7 procent meer was dan een jaar eerder. Het totale aantal aankopen steeg met ruim een kwart tot 335 miljoen bestellingen.