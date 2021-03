ABN AMRO verliest na degradatie, Just Eat Takeaway stut AEX

ABN AMRO was woensdag een van de grote verliezers op het Damrak. De bank, die door beursuitbater Euronext uit de AEX-index wordt geknikkerd, ging om die reden in de uitverkoop. Koploper in de AEX was maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway. Het bedrijf achter Thuisbezorgd.nl kreeg met zijn jaarcijfers de handen van beleggers op elkaar.