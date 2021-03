Lager dan verwachte inflatie helpt Wall Street aan winst

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met plussen geopend. Vooral het lager dan verwachte inflatiecijfer over de maand februari zorgde voor enige opluchting. Beleggers lijken wat meer gerustgesteld toen bleek dat er geen sprake was van een inflatiepiek nu de economie aan kracht blijft winnen. De blik van beleggers is verder gericht op het Huis van Afgevaardigden, waar later wordt gestemd over het crisissteunpakket van 1,9 biljoen dollar.