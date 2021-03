Techbedrijven stijgen op vlakke Japanse beurs

De Japanse techbedrijven werden woensdag opgepikt op de beurs in Tokio, na de recente koersverliezen in de sector. De forse winst van van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq wakkerde daarbij de kooplust van beleggers aan. Grote Japanse investeringsmaatschappijen namen daarentegen wat winst in andere sectoren voor het sluiten van de boeken. In Japan loopt het fiscale boekjaar eind deze maand af.