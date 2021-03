Eigenaren ChickFriend voor de strafrechter in fipronilaffaire

De twee eigenaren van stalreinigingsbedrijf ChickFriend moeten zich vanaf woensdag verantwoorden voor hun vermeende rol in de fipronilaffaire. Zo’n 3,5 miljoen kippen en miljoenen eieren werden in de zomer van 2017 geruimd en vernietigd toen bleek dat bij het schoonmaken het bestrijdingsmiddel fipronil was gebruikt.