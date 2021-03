Milieuorganisatie roept gemeenten op houtrookvrij te worden

Gemeenten moeten ingrijpen om de schadelijke gevolgen van houtstook te beperken, vindt milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB). De organisatie roept gemeenten in een brief op ‘houtrookvrij’ te worden, zodat inwoners „niet langer worden blootgesteld aan de schadelijke gevolgen van houtstook”. Voor gemeenten die een totaalverbod een te grote stap vinden, heeft MOB andere suggesties.