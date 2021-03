Tweetal opgepakt voor oproepen teststraat ‘in de hens te steken’

De politie heeft twee mensen opgepakt die ervan worden verdacht te hebben opgeroepen een GGD-teststraat in Eindhoven ‘in de hens te steken’. He gaat om een 57-jarige vrouw uit Andel en een 37-jarige man uit Gilze, aldus de politie zaterdag. Ze worden er formeel van verdacht opruiende berichten te hebben geplaatst op social media. De verdachten zitten zaterdag even na het middaguur nog vast voor verhoor.