Leven met litteken na misbruik

Ze werd meer dan eens seksueel misbruikt en draagt de psychische littekens daarvan mee. Toch vond Sophie na een lange en zware weg een zekere balans in haar leven. Ze ziet het als haar missie om misbruik in reformatorische kring aan de orde te stellen. „Het is voor een slachtoffer belangrijk dat je als ambtsdrager onomwonden uitspreekt dat misbruik niet oké is.”