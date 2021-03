’Verkiezingsprogramma’s schieten tekort in oplossen woningkrapte’

De voorgestelde maatregelen tegen de krapte op de woningmarkt in de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen zijn niet voldoende om het woningtekort snel op te lossen. Dat stelt hypotheekadviseur De Hypotheker op basis van een analyse van de programma’s. Met name voor starters en senioren, de groepen die het meest op zoek zijn naar betaalbare woonruimte, is er op korte termijn geen perspectief.