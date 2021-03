Beurzen Azië gemengd na teleurstellend groeidoel China

De aandelenbeurzen in de Aziatische regio lieten vrijdag een gemengd beeld zien. Een tegenvallende groeidoelstelling voor de Chinese economie in 2021 drukte het sentiment. Beleggers verwerkten ook de lagere slotstanden op Wall Street, waar de technologiegraadmeter Nasdaq de jaarwinst zag verdampen. Verder waren de markten in afwachting van het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag wordt vrijgegeven.