Beleggers blijven zich afkeren van techfondsen op Europese beurzen

De AEX-index in Amsterdam was ook donderdag weer in de ban van de techuitverkoop. Zo stonden chipbedrijven als ASML en ASMI onderaan bij de hoofdfondsen. Beleggers zijn bang dat de techaandelen te snel zijn gestegen en niet meer verder omhoog kunnen. Die ruilen ze dan ook in voor bedrijven die naar verwachting gaan profiteren van het herstel van de economie na de coronacrisis. Zo stonden winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield (URW) en bierbrouwer Heineken met grote plussen bovenaan.