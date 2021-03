Doodgeschoten apen Amersfoort vielen medewerkers dierenpark aan

De twee chimpansees die in november vorig jaar ontsnapten uit hun kooi in DierenPark Amersfoort vielen medewerkers van de dierentuin aan. Er was daarom geen andere optie dan de dieren dood te schieten. Verdoven zou te veel tijd hebben gevergd in de acute noodsituatie die was ontstaan. Dat concluderen externe onderzoekers die het fatale incident in het dierenpark tegen het licht hebben gehouden.