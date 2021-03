Brussel: in 2030 moeten 8 op de 10 mensen een baan hebben

In 2030 moet minstens 78 procent van de EU-burgers tussen 20 en 64 jaar een baan hebben. Zeker 60 procent van de volwassen bevolking moet tegen die tijd jaarlijks een cursus of opleiding volgen. En over tien jaar moet het aantal mensen dat in armoede leeft of sociaal is uitgesloten in de EU met 15 miljoen zijn verminderd, stelt de Europese Commissie voor in een Sociaal Actieplan. Ze vraagt de lidstaten in te stemmen met deze doelstellingen, vooral met het oog op het herstel uit de Covid-19-crisis.