Uitverkoop techbedrijven zet Nikkei flink lager

De aandelenbeurs in Tokio ging donderdag flink omlaag. Vooral techbedrijven kregen klappen in navolging van het forse koersverlies van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq. Beleggers deden de aandelen van de hand van technologiebedrijven die sterk hebben geprofiteerd van de coronacrisis en stapten in bedrijven die naar verwachting meer zullen profiteren van een herstel van de economie. Een sterke stijging van de rentes op de obligatiemarkten wakkerde daarbij de zorgen over de hoge waarderingen in de techsector aan.