Techbedrijven onder druk in AEX-index

De AEX-index in Amsterdam is woensdag met verlies gesloten. Met name de minnen die bedrijven in de technologiesector lieten optekenen, zoals chipbedrijf ASMI, chipmachinemaker ASML en zorgtechnologiefonds Philips drukten op de graadmeter. Daartegenover stonden plussen van financiële fondsen, vermoedelijk vooruitgeholpen door de oplopende rentes.