Facebook-uitgaven van Volt stijgen in een week met 10.000 euro

De nieuwe partij Volt wordt de komende tijd meer zichtbaar op sociale media. De partij, die op een zetel in de Tweede Kamer afstevent, gaf de afgelopen week veel meer geld uit aan advertenties op Facebook en Instagram: 13.563 euro ten opzichte van 3539 euro de week ervoor. Dat is even veel als gevestigde partijen als SP en PvdA afgelopen week uitgaven. Opvallend is ook dat de partij, anders dan de meeste andere partijen, geen geld inzet op pagina’s van individuele kandidaat-Kamerleden. Ook niet op lijsttrekker Laurens Dassen.