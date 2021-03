Hoge Veluwe opent buitenexpositie over 100-jarig Jachthuis

Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft woensdag een buitenexpositie geopend over de geschiedenis van Jachthuis Sint Hubertus, dat dit jaar honderd jaar oud is. Op twaalf panelen in de tuinen en langs de vijver van het jachthuis komen de bouw, de geschiedenis en het gebruik van het imposante bouwwerk aan de orde. Het jachthuis zelf staat overigens gedeeltelijk in de steigers, omdat het toe is aan renovatie, aldus de parkdirectie.