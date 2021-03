AEX wint terrein door hoop op herstel coronacrisis

De Amsterdamse aandelenbeurs won woensdag terrein. Beleggers trokken zich op aan de koerswinsten op de Aziatische markten, waar de stemming werd gesteund door de hoop op een stevig herstel van de coronacrisis. Daarnaast werd uitgekeken naar het banenrapport van loonstrookverwerker ADP. Uit de cijfers, die vooruitlopen op het officiële banencijfer van de Amerikaanse overheid van vrijdag, valt mogelijk iets op te maken over de staat van de arbeidsmarkt in de VS.