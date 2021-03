Brussel onderzoekt Duits compensatieplan bruinkoolcentrales

De Europese Commissie is een diepgaand onderzoek begonnen naar het plan van Duitsland om de eigenaren van met bruinkool gestookte elektriciteitscentrales te compenseren voor vervroegde sluiting. Ze gaat bekijken of de voorgenomen steun aan de energiebedrijven RWE en LEAG, in totaal 4,35 miljard euro voor onder meer gederfde inkomsten, strookt met de Europese regels.