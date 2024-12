„Het herdefiniëren van mode- en lifestyleshopping door de best mogelijke ervaring te creëren voor klanten en partners is altijd de drijfveer geweest voor beide teams”, zegt medeoprichter Robert Gentz van Zalando. „Ik ben enthousiast over hoe we samen een groter deel van de mode- en lifestylemarkt kunnen bedienen.”

Zalando biedt 6,50 euro per aandeel, wat neerkomt op een overnamebedrag van ongeveer 1,2 miljard euro. About You is van plan „aandeelhouders aan te bevelen het bod te accepteren”, stelt het bedrijf.