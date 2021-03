ANWB pleit voor ledverlichting in auto’s

De ANWB pleit ervoor om het wettelijk mogelijk te maken dat halogeenlampen in auto’s kunnen worden vervangen voor ledverlichting, net zoals dat in huizen gebeurt. Uit een test van de ANWB in samenwerking met de Duitse zusterclub ADAC is naar voren gekomen dat dit veilig kan. Voor het achteraf inbouwen van ledlampen in auto’s bestaan meerdere systemen. Maar het gebruik ervan op de openbare weg is nu niet toegestaan.