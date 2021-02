Corona: roepstem tot bekering, of niet

„Het intense verlangen in de samenleving om naar het oude normaal terug te keren, laat zien dat corona op zichzelf geen bekering brengt. Dat kan alleen Jezus, Gods laatste Woord. Beslissend is daarom niet of mensen de tekenen hebben geduid, maar of ze het Evangelie hebben geloofd.” Foto: leeg Rotterdams centrum na het ingaan van de avondklok. beeld ANP, Robin Utrecht