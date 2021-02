Familie verkoopt sandalenmaker Birkenstock aan investeerder

De overname van de bekende Duitse sandalenmaker Birkenstock door investeringsmaatschappij L Catterton is rond. Eerder werd al bekend dat de familie achter het bijna 250 jaar oude merk op het punt stond om Birkenstock te verkopen aan de investeerder. Er werden geen financiële details gemeld over de deal, maar Birkenstock is naar verluidt 4 miljard euro waard.