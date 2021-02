‘Hypotheekrente naar nieuw dieptepunt gezakt’

De hypotheekrente is dit jaar naar een nieuw laagterecord gezakt. Bij vrijwel alle hypotheekaanbieders is de rente in de eerste twee maanden van 2021 gedaald, meldt De Hypotheker. Vooral de 30-jarige hypotheekrente met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) daalde sterk, merkte de hypotheekadviseur. Die bedraagt nu 1,67 procent, aanzienlijk lager dan het oude record van 1,85 procent uit maart 2020.