Beleggers gerustgesteld door Powell en steunaanvragen

Beleggers die zich de afgelopen dagen zorgen maakten over de oplopende rentes op obligaties, lijken door de tweedaagse hoorzitting van Federal Reserve-voorman Jerome Powell in het Amerikaanse Congres weer wat gerustgesteld. Ook gunstiger dan verwachte cijfers over de aanvragen voor een werkloosheidsuitkeringen en goed nieuws over het vaccin van Johnson & Johnson hadden een kalmerend effect.