OMT bespreekt mogelijkheden voor meer bezoek in verpleeghuizen

Het Outbreak Management Team (OMT) gaat zich beraden op mogelijke versoepelingen van de coronamaatregelen in verpleeghuizen. Een steeds groter deel van de bewoners is gevaccineerd. Daarom willen de deskundigen die het kabinet adviseren de mogelijkheden gaan bespreken, „met name wat betreft de bezoekregeling”, zo heeft voorzitter Jaap van Dissel laten weten aan het ministerie van Volksgezondheid.