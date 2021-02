Rotterdamse haven komt met overslagcijfers over coronajaar

Het Havenbedrijf Rotterdam presenteert vrijdag de jaarlijkse overslagcijfers voor de Rotterdamse haven. Door de coronacrisis zijn er waarschijnlijk flink minder goederen overgeslagen. Het is vooral de vraag hoe de haven de laatste maanden van het jaar is doorgekomen, toen in veel landen weer nieuwe lockdowns werden afgekondigd en economieën nieuwe klappen kregen. Dat is ook het tijdvak vlak voordat de overgangsperiode voor de brexit ten einde kwam.