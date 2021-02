Vastgoedbeleggers hekelen huurbevriezing sociale huur

De vereniging van institutionele vastgoedbeleggers IVBN is met stomheid geslagen door de aangekondigde bevriezing van de huren in de sociale sector. De beleggers vinden, net als koepel van woningcorporatie Aedes, dat maatwerk een betere oplossing was geweest. Nu profiteren namelijk ook mensen die dat helemaal niet nodig hebben, aldus IVBN.