Zelfstandige Belgische supers keren zich weer tegen AH

De Belgische zelfstandige supermarkten zijn boos over een actie van Albert Heijn. Belangenorganisatie Buurtsuper.be wil dat minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een onderzoek instelt naar de mogelijke overtreding door de Nederlandse grootgrutter van het verbod in België op de verkoop met verlies. Het gaat om een actie waarbij de consument bij de aankoop van bepaalde producten gratis groenten of fruit zoals bananen, tomaten en avocado’s kan krijgen.