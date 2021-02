Kiezer vraagt zich vooral af of hij politici kan vertrouwen

Wij Nederlanders hebben nogal wat kritiek op het coronabeleid van het kabinet. Maatregelen zijn te hard of te soepel, te traag of te voorbarig, te grofmazig of te detaillistisch. En de avondklok vinden velen overbodig of ongewenst. Maar als puntje bij paaltje komt, vinden de meeste burgers toch dat de regering het grosso modo in het bestrijden van de Covid-19-pandemie zo gek niet doet.