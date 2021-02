Preekbeurt Max Lucado stuit op weerstand

Gemeenteleden van de episcopale National Cathedral in Washington hebben protest aangetekend tegen een onlinekerkdienst waarin schrijver en voorganger Max Lucado als gastspreker was uitgenodigd.

Internetkrant The Christian Post meldde eerder deze week dat leden van de episcopale kerk –die bekendstaat om een liberale visie op thema’s rond huwelijk en seksualiteit– een petitie zijn gestart tegen de preekbeurt van Lucado, omdat hij zich in 2004 heeft uitgesproken tegen het homohuwelijk. „Voor zover bekend heeft Lucado die uitspraken nooit openlijk herroepen”, aldus de opstellers van de petitie, die inmiddels ruim 1600 keer is ondertekend.

De leiders van de National Cathedral hebben geweigerd de uitnodiging aan Lucado –voorganger van de Oak Hills Church, een vrije kerk in San Antonio, Texas– in te trekken. Deken Randy Hollerith benadrukt in een brief aan de opstellers van de petitie dat het belangrijk is om een dialoog mogelijk te maken met mensen die er opvattingen op na houden waarmee gemeenteleden het oneens zijn. „Als we alleen omgaan met degenen met wie we het overal over eens zijn, bevinden we ons in een gevaarlijke –en eenzame– plaats”, aldus de priester. „Het is mijn hoop dat alle kerken en geloofsgemeenschappen manieren zullen vinden om hun deuren te openen voor perspectieven die anders zijn dan die van hen.”