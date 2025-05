Provincie Zeeland is ‘een tunnel armer’, Sluiskiltunnel naar RWS

De provincie Zeeland heeft de Sluiskiltunnel overgedragen aan Rijkswaterstaat. „Niet schrikken: we zijn sinds vandaag een tunnel armer”, zei gedeputeerde Harry van der Maas (infrastructuur en mobiliteit, SGP) vrijdag tegen de Provinciale Staten. De provincie had enkele jaren geleden al afgesproken de Sluiskiltunnel in 2025 over te doen aan Rijkswaterstaat.