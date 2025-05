Deel van Zuid-Hollandse politiek wil af van busvervoerder Qbuzz

„Het gaat beter, maar nog niet goed genoeg. We hebben er onvoldoende vertrouwen in dat de problemen opgelost worden”, zegt Lars Klappe (GL-PvdA). „Als er geen tekort aan bussen is, dan is er wel een tekort aan chauffeurs. Wanneer is het genoeg geweest? Als voor het einde van dit jaar de vermijdbare rituitval niet onder de afgesproken 0,2 procent ligt, trekken we wat ons betreft de concessie in. We hebben allerlei afspraken gemaakt. Als een concessiehouder daar niet aan voldoet, moeten we hier op een bepaald moment ook consequenties aan verbinden.”

Volgens Zevenbergen kan dat juridisch alleen als sprake is van „een structurele wanprestatie”. De VVD’er benadrukt dat hij ontevreden is over de eerste maanden van Qbuzz, maar wel verbetering ziet in de dienstverlening. In de eerste weken viel bijna 8 procent van de ritten uit, nu iets minder dan 1,5 procent.

Vrijwel alle partijen in de Staten zijn kritisch op Qbuzz, dat eind vorig jaar het busvervoer in Zuid-Holland Noord overnam van Arriva. De SP pleitte samen met GroenLinks-PvdA opnieuw voor het opzetten van een provinciaal vervoersbedrijf, waarmee Zuid-Holland het openbaar vervoer in eigen beheer zou nemen. Hier is echter geen meerderheid voor in de Staten.

Qbuzz had beloofd om met alleen maar elektrische bussen te rijden, maar moet door leveringsproblemen tientallen dieselbussen inzetten. Onder meer hiervoor kreeg het bedrijf boetes van in totaal 3,5 miljoen euro van de provincie. Qbuzz heeft daar bezwaar tegen gemaakt. Het bedrijf ontvangt dit jaar in principe ruim 47 miljoen euro om het regionale ov te verzorgen. Het contract met de provincie loopt tot eind 2037.