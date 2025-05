Daders lopen mogelijk vrij rond door fout met naam in 867 zaken

In 141 zaken gaat het om ernstige strafbare feiten als zedendelicten of geweldsmisdrijven. Onder andere daarom spreekt de Rekenkamer van een „ernstige onvolkomenheid”. Het is volgens de rekenmeesters al sinds 2012 onduidelijk wat moet gebeuren als een rechter een veroordeling uitspreekt op een onjuiste naam.

Dat de namen van verdachten verkeerd worden geregistreerd, komt bijvoorbeeld door identiteitsfraude of invoerfouten. In het verantwoordingsonderzoek staat niet vermeld in welke jaren de fouten met namen zijn gemaakt.

De Rekenkamer telt tien onvolkomenheden bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, waarvan het bovengenoemde het ernstigste is. Dat is een flinke toename vergeleken met vorig jaar, toen de Rekenkamer slechts twee onvolkomenheden vaststelde.

Burgers hebben hier last van volgens de rekenaars. Zo moeten ze vaak lang wachten op de afhandeling van hun strafzaak. Een op de vijf slachtoffers wordt bovendien niet goed geïnformeerd over hun zaak.