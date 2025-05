Schoof: teleurstellend dat overleg Istanbul tot niets heeft geleid

Minister-president Dick Schoof vindt het „buitengewoon teleurstellend” dat het overleg tussen Oekraïne en Rusland is geëindigd zonder dat er stappen zijn gezet. „Ik heb niet de indruk dat daar heel veel gebeurd is”, zei hij in de marge van een top van de Europese Politieke Gemeenschap vrijdag in de Albanese hoofdstad Tirana.