Minnesma over Terlouw: we waren klimaatverwanten, ga hem missen

„Het voelde alsof we samen trokken aan hetzelfde touw”, zegt Minnesma vrijdag. „Ondanks zo’n 35 jaar verschil deden we hetzelfde. We probeerden allebei mensen te laten zien dat klimaatverandering erg is, en dat we nu aan de bak moeten.” Tot hoge leeftijd gaf hij nog lezingen over klimaat, vertelt ze. „En dan spatte het vuur van hem af. Hij greep het publiek, iedereen was altijd onder de indruk. Hij kon elke zaal weer betoveren.”

Dat hij mensen zo wist te raken, kwam omdat veel mensen zijn opgevoed met de kinderboeken van Terlouw, vermoedt Minnesma. „Veel meer mensen kennen hem van zijn boeken dan als politicus.” Zijn betoog in De Wereld Draait Door in 2016 raakte een snaar, zag ze. Hij zei dat mensen weer vertrouwen moesten hebben in elkaar en aan de slag moesten met dringende klimaatmaatregelen. „Veel mensen voelen zich alleen en eenzaam. De gemeenschapszin ontbreekt. Terlouw pleitte ervoor dat we samen het klimaatprobleem moeten oplossen. Het was een heel belangrijke boodschap.”

Als directeur van Urgenda sleepte Minnesma de Nederlandse staat voor de rechter voor een beter klimaatbeleid. De organisatie won: de Staat heeft de plicht om burgers te beschermen tegen gevaarlijke klimaatverandering en moest de uitstoot van broeikasgassen sneller terugdringen.