OM eist 140 uur werkstraf voor lekken vertrouwelijke Kamerstukken

Het gaat om een vertrouwelijk advies over onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Khadija Arib. Het OM is ervan overtuigd dat Sonja K. dat document aan dagblad NRC heeft gelekt. Uit telefoongegevens blijkt dat ze de bewuste middag op loopafstand van de redactie in Amsterdam was. Diezelfde avond stond een stuk in NRC over het aanstaande onderzoek.

K. zegt dat ze daar niet was voor een afspraak met een journalist, maar in de buurt was om te ontspannen. Aan collega’s had ze gemaild dat ze die middag naar huis was voor haar dochter. „Een smoesje” noemde ze het. Het OM noemt het „liegen”.

Woensdagochtend legde de verdachte voorlichter in de rechtbank haar verklaring af. Tot die tijd zweeg ze over de zaak. Ze ontkent het lek te zijn.