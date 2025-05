Hospices kunnen niet aan sterk groeiende vraag voldoen

Hospices zien het aantal aanvragen van mensen die er hun laatste levensfase willen doorbrengen zo sterk stijgen, dat ze de vraag niet aankunnen. In 2024 verbleven 12.000 mensen in een hospice, 11 procent meer dan een jaar eerder, melden de Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN) en Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ). In tien jaar tijd is het aantal mensen dat rond het levenseinde zorg krijgt in een hospice meer dan verdubbeld.