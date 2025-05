Gemeenten en provincie onderzoeken warmtebedrijf Zuid-Limburg

Tien Zuid-Limburgse gemeenten en de provincie werken samen aan de komst van een regionaal warmtebedrijf. Via het Warmtenet Zuid-Limburg zouden in de toekomst tienduizenden woningen en bedrijven kunnen worden voorzien van restwarmte van industrieterrein Chemelot, meldt de provincie. Het zuiden van Geleen zou in 2027 als eerste moeten worden aangesloten op dit warmtenet.