Zuid-Hollandse agrariërs willen af van provinciale stikstofaanpak

Het Zuid-Hollandse college presenteerde begin vorige maand een eigen plan, de Samenhangende Aanpak Natuurherstel en Economie (SANE). Enkele weken later kwam ook de ministeriële commissie die voor dit dossier is opgezet met een startpakket aan stikstofmaatregelen.

„SANE vertraagt in plaats van dat het de broodnodige versnelling gaat brengen. Het landelijke beleid moet het uitgangspunt zijn om mee aan de slag te gaan, niet een in de haast in elkaar gezet provinciaal beleid”, zegt LTO-bestuurder Arie Verhorst, die onder meer financiële dekking mist. Verhorst is ook woordvoerder van het Stikstofcollectief, waarbij volgens hem de meeste agrarische ondernemers uit Zuid-Holland zijn aangesloten.

De Provinciale Staten debatteren op 28 mei over de voorgestelde stikstofaanpak. Zuid-Holland wil inzetten op een ammoniakplafond voor melkveehouders, overgangszones rond bepaalde Natura 2000-gebieden en het kopen van grond zodat boerenbedrijven kunnen verplaatsen of extensiveren (meer grond per dier). „SANE lijkt vooral te staan voor sanering van de agrarische sector en de voedselproductie”, zei een boer vorige maand tijdens een hoorzitting in Den Haag. Vanuit onder meer de bouw en de industrie klonk toen wel lof voor de „lef en daadkracht” van de provincie.

Volgens het Stikstofcollectief is er onder agrariërs „geen draagvlak” voor de stikstofplannen, die „onherstelbare schade” zouden toebrengen aan de samenwerking met de provincie.