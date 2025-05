Rotterdam wil tempo huizenbouw opvoeren door minder regels

De stad wil geen extra eisen meer in aanbestedingen, die vertragend werken. Ook moet het optoppen van bestaande gebouwen makkelijker worden. Verder komt er een meldpunt knellende regels waar bouwers belemmeringen kunnen melden. Rotterdam gaat meer experimenteren met lowtech-bouwen. Dat zijn eenvoudiger gebouwde panden waar minder dure en complexe installaties worden gebruikt.

„De tijd van extra eisen en stroperigheid is voorbij”, zegt bouwwethouder Chantal Zeegers. „Er is in Rotterdam een grote behoefte aan betaalbare woningen. Maar stijgende bouwkosten, trage procedures en ingewikkelde regels werken tegen. Daarom zetten we de rem om in versnelling: minder barrières, kortere lijnen, meer duidelijkheid voor bouwers. Zo gaan projecten sneller van idee naar uitvoering.”