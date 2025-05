Nationale Parken: kabinet laat ons vallen met schrappen miljoenen

De Nationale Parken vinden dat het kabinet „alle grenzen van redelijkheid en fatsoen overschrijdt” door de financiële bijdrage vrijwel volledig in te trekken. De 21 gebieden die de status van Nationaal Park hebben, zouden tot en met 2030 ongeveer 6 miljoen euro per jaar krijgen. In de vorige maand vastgestelde voorjaarsnota hebben de coalitiepartijen dat bedrag echter grotendeels geschrapt.