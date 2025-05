Meerdere soorten haaien en roggen tussen windmolens Noordzee

Sporen die dieren achterlaten in de leefomgeving worden in het biologisch onderzoek omgevings-DNA (eDNA) genoemd. De wetenschappers onderzochten 436 monsters, die in vier windmolenparken waren genomen. Zo wilden ze erachter komen of haaien en roggen de parken „gebruiken als leefgebied, of dat ze er juist door worden verjaagd”, legt promovendus Annemiek Hermans uit.

Dat haaien en roggen in alle vier de windmolenparken voorkomen, kan volgens de onderzoekers onder meer te maken hebben met het verbod op bodemvisserij in de gebieden.