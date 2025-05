Oorlog en herdenking goed merkbaar in wekelijkse boekenlijst

Op de eerste plaats staat het boek Wisselwachter van Geert Mak. Hij vertelt het verhaal van Harry Hopkins, een welzijnswerker die zich in de jaren dertig en veertig opwerkte tot rechterhand van de Amerikaanse president Roosevelt. Hopkins was een van de stuwende krachten achter het geallieerde bondgenootschap dat nazi-Duitsland versloeg. Het boek van Mak staat ook op de veertiende plaats in de lijst als ingebonden versie.

Andere boeken over oorlog en vrijheid zijn Waar ik me voor schaam van Sheila Sitalsing (plaats 23), Spion in smoking van Victor Laurentius (25) en Herdenk ons van Robert M. Edsel (45). Op het boek van Geert Mak na zijn het allemaal titels die eerder al in de lijst stonden en nu, in de week van 4 en 5 mei, zijn teruggekeerd.