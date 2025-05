Twee 17-jarigen gepakt na schietincident in Amsterdam met gewonde

De politie heeft dinsdagavond twee 17-jarigen aangehouden na een schietincident eerder die dag in Amsterdam-Noord op de straat Gare du Nord. Bij dat schieten raakte een 20-jarige man gewond. Zowel slachtoffer als verdachten zijn scholieren van een ROC. De politie houdt er rekening mee dat er een conflict in de school aan vooraf is gegaan.