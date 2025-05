Finse straaljager neergestort in Lapland

Het is niet duidelijk waardoor het toestel, van het type F/A-18 Hornet, is gecrasht. Die straaljager werd in de jaren zeventig ontworpen voor de Amerikaanse marine.

Het gevechtsvliegtuig stortte neer bij het vliegveld van Rovaniemi, in Lapland. Journalisten van de Finse omroep Yle zeggen dat er rookpluimen te zien zijn bij die luchthaven.