Burgemeester Bergen op Zoom: bezoek Canadese scholieren grote eer

Burgemeester Margo Mulder van Bergen op Zoom beschouwt het bezoek van duizend Canadese scholieren aan haar gemeente, in het kader van tachtig jaar vrijheid, als een grote eer en een „hoopvol signaal”. Dat zei ze in haar toespraak tijdens de dodenherdenking in de Brabantse stad. „Via jullie bedank ik de Canadese militairen die hier voor onze vrijheid hebben gevochten”, zo sprak Mulder de Canadese bezoekers in het begin van haar speech in het Engels toe.