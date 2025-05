Gestolen beeld Schijndel van soldaat uit WOII weer terecht

„En zo snel kan het gelukkig gaan”, schrijft de politie Meierijstad op Instagram. Agenten hebben het beeld in een politiebus gezet en naar het bureau gebracht. De soldaat was in de nacht van zaterdag op zondag aangetroffen in een woonwijk in Schijndel, aldus een politiewoordvoerder. „Mensen hadden gebeld naar aanleiding van het bericht van de politie op social media.”

Het beeld stelt een soldaat voor van de 101st Airborne Division en is gekleed in de uitrusting die men droeg in 1944. De soldaat zat op een bankje met daarop informatie over de hulp die zusters van het nabijgelegen Lidwinaklooster boden aan Amerikaanse militairen.

De gemeente Meierijstad liet eerder al weten dat het beeld niet veel geld waard is. De soldaat is gespoten in een kleur die lijkt op koper of brons, maar is daarvan niet gemaakt. De gemeente ging ervan uit dat de diefstal een grap was en noemde die „op zijn minst misplaatst”, doelend op dodenherdenking.